【その他の画像・動画等を元記事で観る】BAKKEN RECORDがアニメーション制作を担当し、長野県千曲市を舞台にした、TVアニメ『Turkey!』。TVアニメ『Turkey!』7投目「抱きしめたい、ロフトボール」の挿入歌がアザミ「Strike freedom!」に決定した。さらに、先行配信もスタート。8月20日(水)21:00からはアザミ公式YouTubeチャンネルより同楽曲のMusic Videoが公開予定となっている。ぜひMVとあわせて「Strike freedom!」を楽しみなが