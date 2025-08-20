【その他の画像・動画等を元記事で観る】月刊コミック誌『電撃マオウ』にて連載中、さいとー栄による異色のツーリングコミック「終末ツーリング」のテレビアニメ化が決定し、2025年10月より放送となる。この度、2人の少女とセローによる楽しい旅の様子が描かれた本PV、そしてティザービジュアルが公開された。あわせてメインスタッフの情報、主題歌情報も発表。OPテーマはConton Candyの「Touring」、EDテーマはMyukの「グライド」
