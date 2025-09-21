9月28日開催！スーパーカー・コレクション2025 in 甲府城ー 主催者が規定したスーパーカーのオーナーなら誰でも参加が可能！ー 開催概要：甲府盆地にスーパーカーが集結！ー イベント内容：コンクールデレガンスを開催！ー 参加可能なスーパーカーはこちらで確認！ー タイムスケジュール（9月21日更新）はこちらで確認！ー 後夜祭（有料宿泊イベント）はこちらで確認！●9月21日更新：よくある質問（事前に申し込まれた方）申し込