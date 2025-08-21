¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ THE NEXT¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î22Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼2¹æ¡¿°ìÊ¸»úÈ»¿Í(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼THE NEXT)¡×(9,900±ß)¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡) ²¾