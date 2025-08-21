トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の新キャストとして、「セヴェランス」や『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）のトラメル・ティルマンが参加することがわかった。米が報じた。 現時点で演じる役柄は明かされておらず、マーベルおよびソニーはコメントを控えている。 ティルマンは、Apple TV+の大