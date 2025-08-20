とちぎテレビ ９月上旬にフィジーで行われるワールドカップ東アジア太平洋予選に挑むクリケット女子日本代表を紹介します。 クリケット専用の球場が整う佐野市では８月、代表の国内組が最後の強化合宿を行いました。メンバーに選ばれている地元ゆかりの選手に意気込みを聞きました。 ことし６月上旬、佐野市が主催する女子クリケットの国際大会「女子佐野市国際トロフィー」が佐野市国際クリケッ