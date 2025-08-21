茨城県知事選が告示され、第一声を上げる大井川和彦氏＝21日午前、水戸市21日告示された茨城県知事選は同日午後5時に届け出が締め切られ、3選を期す現職大井川和彦氏（61）＝自民、国民、公明推薦＝と、茨城大名誉教授田中重博氏（78）＝共産推薦、元警備会社員内田正彦氏（51）の2新人の計3人による争いが確定した。いずれも無所属。9月7日投開票に向け、2期8年の県政運営への評価を主な争点に、論戦が始まった。大井川氏は午