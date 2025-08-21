三重県知事選が告示され、第一声に臨む一見勝之氏＝21日午前、JR津駅前21日告示された三重県知事選は午後5時に届け出が締め切られ、再選を目指す無所属現職の一見勝之氏（62）＝自民、立民、国民、公明推薦＝と、いずれも無所属新人で、元四日市市議伊藤昌志氏（55）、建設会社社長石川剛氏（51）＝共産支持＝の3氏による争いが確定した。一見県政1期目への評価が主な争点。9月7日の投開票に向け、論戦が始まった。一見氏は津