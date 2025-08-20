とちぎテレビ 栃木県内外で人気の「栃木のお酒」の魅力や新しい楽しみ方を広めて、地域での新たな消費の拡大を目指そうと試飲商談会が２０日、宇都宮市内で開かれました。 県内の酒蔵や酒造会社自慢のお酒がずらりと並び、自分たちの酒のうまさを熟知する蔵元らが新たな飲み方や食べ合わせを提案するのはプロ向けの試飲商談会「さけくらべ栃木」です。 会場には県内２３の蔵元をはじめワインやクラフトビールを製造