とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは、２０日から、外国籍選手や全てのチームスタッフが合流し、チーム全体での練習を始動させました。 宇都宮市の清原体育館メインアリーナで行われたチーム練習には、ジーコ・コロネルヘッドコーチをはじめ、田臥勇太選手や、比江島慎選手、それにＤ.Ｊ.ニュービル選手といった外国籍の選手、合わせて１３人の選手が