ＡＲ、いわゆる現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術を使ったゲームの体験会が、２０日、益子町で開かれました。 子どもたちが熱中しているのは「ホロブレイク」という、ＡＲ、いわゆる拡張現実の技術を使ったシューティングゲームです。 この体験会は益子町がデジタル学習教育の一環として、町内の小学生から高校生を対象に行ったものです。 このゲームは、運動が苦手な児童や生徒でも、体を動か