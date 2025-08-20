元NEWS草野博紀が、20年ぶりのロケでマッチョバーのキャストを体験。客との密着接客に「気持ちいい、天職かもしれない」と手ごたえを感じる一幕があった。【映像】元NEWS草野博紀のイケメンボディ＆過激なサービスABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMC