土屋鞄製造所の革製品ブランド「ツチヤカバン（TSUCHIYA KABAN）」が、「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」とのコラボレーションアイテム第2弾を9月10日に数量限定で発売する。ツチヤカバンの公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボは、ツチヤカバンの60周年を記念して製作。ノートPCサイズのショルダーバッグ「BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」（4色、13万2000〜16万5000円）、ミニサイズのショル