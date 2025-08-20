バナナのおいしさ再発見 おいしいバナナの食べ方をご紹介。いつものバナナにもう一味加えるだけで、これまでとは違ったおいしさを体感することができます。 レモンをかけてさっぱりと！ほろ苦い抹茶がバナナと合うココアをかけてチョコバナナ風シナモンをかけるだけでおしゃれにきな粉たっぷりで優しい甘さ夏のおやつ時間に！ 夏休みの子どもにおやつを用意しなければいけないけど、毎日おやつのメニューを考えるのも大変です