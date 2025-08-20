インプラント治療を検討している方のなかには、「骨の量が足りない」と診断され、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。上顎の奥歯のインプラントでは、上顎洞という空洞が近接しているため、骨の量が不足しているケースがあります。そのような場合に必要となるのが、サイナスリフトやソケットリフトといった骨造成手術です。しかし、「一体どのような手術なの？」「自身にはどちらが合っているの？」と疑問に思