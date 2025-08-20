家族が大変な時、一番に頼りたいのはやっぱりパートナーですよね。支えがあるからこそ、困難に立ち向かえることも多いはずです。でももし、そんな時に相手から思いがけない言葉をかけられたら……？ 今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。 母の診断と私の決意 最近、実家の母の様子がおかしいと感じていました。同じことを何度も聞いたり、物の置き場所を忘れたりすることが増え……。先日、本人を説得して受