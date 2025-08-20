20代の頃、仲の良かった兄の結婚に喜びつつも、兄を取られた様な寂しさを感じていた筆者の知人のAさん。兄嫁に対してつい厳しい目を向けてしまい、気になる点を母に告げていました。でも、母はそんなAさんの悪口には乗らず、Aさんは戸惑いを覚えていたのですが……。 言わない理由 かつての自分を恥じ、母の姿勢に学んだAさんは、誰かを悪く言うことをやめました。やがて自身も家庭を持ち、義実家との関係にも恵まれて穏