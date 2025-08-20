終電でうっかり寝過ごし、知らない駅で目を覚ました筆者の友人。タクシーもなく、スマホの充電も残りわずか！そんな絶体絶命のなか、声をかけてくれたのは意外な人物でした──。今回は筆者の友人から聞いた、心温まる思いやりのエピソードをご紹介します。 終電で寝過ごした！ 仕事の疲れがピークだったその日、帰りの終電で座ったとたん、急に眠気が襲ってきた私。 『ここで最寄り駅を寝過ごしたらダメ』