筆者の知人Oさんは、趣味の家庭菜園で季節の野菜を育てていました。自分が世話をした野菜がどんどん大きくなっていくのを見ていると、まるで我が子のように愛おしく、収穫をするのが楽しみになります。そんなある夏の日、ご近所では見かけない顔の女性が家庭菜園をのぞき込んでいるのに気づきました。「すごく立派なトマトですね、もうすぐ収穫かしら」と話しかけられた数日後……。 念願の収穫だったのに 野菜泥棒は「