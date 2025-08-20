メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、現地で拘束された日本人29人が詐欺未遂の疑いで愛知県警に逮捕され、身柄を警察署に移されました。 捜査関係者によりますと、カンボジアで拘束された10代から50代の日本人の男女29人は、関東地方の男性に警察官をかたる電話をかけ、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いが持たれています。 29人はカンボジアを拠点に「かけ子」として日本