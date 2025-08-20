Image: Kickstarter, CardMill ソートする楽しさもあるけど。カードゲームが好きな人、カードをたくさん購入・所有している人なら、すぐにでも欲しくなるガジェットが現れました。カードスキャナー「CardMill」は、カードを自動分類してくれるありがたいマシン！クラファンで大注目CardMillは、現在、クラウドファンディングKickstarterでプロジェクト進行中。プリンター程度のサイズのスキ