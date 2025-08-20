[8.20 J1第30節 町田 3-1 G大阪 Gスタ]FC町田ゼルビアの連勝記録を「8」に伸ばす先制点は、古巣を迎え撃つ頼れるキャプテンの一撃だった。0-0で迎えた前半17分、MFナ・サンホからの左CKに対して相手守備陣がニアサイドに寄ると、中央でフリーになったのはDF昌子源。「ずっとボールが見えていたんで来るわと思って、首だけでクイっと」。低い弾道にも完璧に頭で合わせ、ゴール左隅に叩き込んだ。本来は相手選手と競り合って味