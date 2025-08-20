「奢ってくれるし太っ腹！」と交際中は好印象でも、結婚後は一転して不安の種になるのが「お金の価値観のズレ」。浪費癖や隠れ借金は、放置すると信頼を大きく揺るがし、離婚の原因になりかねません。そこで今回は、夫婦関係を壊す“お金のズレ”問題について解説します。「ちょっとくらい」が積み重なる浪費癖毎日のコンビニスイーツやネットでの衝動買い。本人にとっては「小さな楽しみ」でも、積もれば家計を圧迫する大きな出費