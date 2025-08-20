ドキドキが薄れる、距離が広がったと感じるなど、どんな恋愛にも必ず“変化の波”は訪れるもの。でも、それは単なる終わりの合図ではなく、関係を立て直すきっかけにもなり得るのです。そこで今回は、関係を立て直すきっかけにしたい「別れのサイン」を紹介します。会話やデートが“惰性”になっているいつもの店、いつもの話題…新鮮さを感じなくなったら要注意。これは関係が「安定」から「停滞」に変わるタイミングです。刺激の