「また続かなかった…」と自己嫌悪に陥るダイエット。多くの人が途中で挫折してしまうのは、意思が弱いからではなく“仕組み”がないからです。大切なのは、やめないことより「止まってもすぐ戻れるルート」を持っていること。そこで今回は、三日坊主でも安心して続けられる、「ダイエットの仕組み化」のポイントを紹介します。🌼「痩せなきゃ」をやめたら３ヶ月で−６kg。生活習慣を整えるだけ【ゆるダイエット習慣】失敗