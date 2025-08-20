見た目や雰囲気が魅力的でも、何人もの女性と同時進行で関係を持つ“浮気性男子”は確実に存在するもの。しかも、そういう男性ほど恋愛慣れしていて、見抜くのは簡単ではありません。そこで今回は、そんな呆れるほど「浮気性な男性」の見抜き方を紹介します。甘い言葉の“使い回し”が多い「君だけ」「こんなこと言えるのは君だけ」など、耳障りのいい言葉を口にする男性ほど要注意。浮気性な男性は女性心理をよく理解しており、複