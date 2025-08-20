台湾が今後２年間に約５万機の米国製ドローンを購入することにした。中国の侵攻の脅威に対抗しドローンを弾薬のように消耗する物量攻勢を行うという腹案だが、ドローンが戦場のゲームチェンジャーとして浮上したウクライナ戦争で教訓を得たものと香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストが２０日に報道した。台湾政府によると、台湾国防部は２０２６年に１万１２７０機、２０２７年に３万７４８０機の米国製ドローンを購入する