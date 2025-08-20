現地8月20日、イギリス・ヨーク競馬場で行われた英インターナショナルステークス（G1・芝2050m）に、日本から参戦したダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が戸崎圭太騎手で参戦。見せ場なく5着に敗れた。勝利したのはW.ビュイック騎乗のオンブズマン（牡4・J &T.ゴステン）。2着がドラクロワ（牡3・A.オブライエン）、3着には逃げ粘ったバーキャッスル（セ5・A.ファーブル）。【動画】ダノンデサイルは５着…英インターナ