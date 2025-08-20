日本テレビ系で放送中の水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』の第8話に真島太一役の野村周平が登場することが発表された。 参考：原菜乃華が撮影で感じた“青春”「お芝居に対する情熱は、きっと部活動に対する情熱と近い」 原作は、2007年から2022年まで講談社『BE・LOVE』で連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を突破する、末次由紀による同名コミック。2016年から2018年にかけて映画化された『ち