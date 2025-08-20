ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は２０日、準優勝戦が行われた。瓜生正義（４９＝福岡）は予選を７戦３勝２着３本３着１本で駆け抜け予選２位通過。準優１２Ｒもきっちり逃げて優勝戦に駒を進めた。「特別に伸びて行くようなことはないけど、バランスが取れて全体に上位。ターンの部分は準優が一番、感触が良かった。不満な部分がない」と仕上がりも万全だ。優勝戦は２号艇。軽快な旋回力を武器に