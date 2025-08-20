巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が２０日のヤクルト戦（神宮）後、５回途中６失点ＫＯに終わった先発の森田駿哉投手（２８）について言及した。自身３連勝をかけて先発マウンドに上がった森田だったが、２回に村上に先制ソロを浴びると、１―１の３回には山田に勝ち越し２ランを被弾。５回には一死から伊藤、内山と連打を浴びてあっさり４点目を奪われると、続く村上に安打を打たれたところで阿部監督は交代を決断。２