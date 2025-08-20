米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－601.4万（4億2068万） ガソリン－272万（2億2357万） 留出油 ＋234.3万（1億1603万） （クッシング地区） 原油＋41.9万（2347万） ＊（）は在庫総量