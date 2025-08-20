きょうもポンドドルは戻り売りが優勢となる中、１．３４６５ドル近辺で推移している。上値が次第に重くなっているものの下押す気配まではなく、２１日線の上はしっかりと維持している状況。 本日は７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていたが、エコノミストからは、今回の数字は英中銀にとって課題となっていると指摘が出ている。総合指数は前年比３．８％上昇と予想を若干上回ったが、同エコノミストは「高金利