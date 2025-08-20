20日夜、兵庫・神戸市のマンションで、住人の24歳の女性が男から刃物のようなもので刺されたとみられ、死亡しました。警察は殺人事件として捜査しています。当時、マンション内では男女がもめる声や女性の悲鳴が聞かれ、マンションの住人が刃物を持った男を目撃したということです。男は逃走しているとみられ、警察が捜しています。