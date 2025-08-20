TICAD（アフリカ開発会議）が神奈川・横浜市で開幕し、石破首相は今後3年間でアフリカのAI（人工知能）分野の人材3万人を育成すると表明しました。日本が主導し、アフリカの発展について話し合うTICADは今回で9回目で、49カ国が参加し、石破首相が共同議長として開会式で挨拶しました。石破首相：アフリカの人口の年齢の中央値は19歳です。若い人たちの活力があふれています。今後3年間で30万人の人材育成を実施をいたします。アフ