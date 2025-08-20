19日、日本ライフセービング協会などは、神奈川県葉山町にある葉山マリーナから森戸海岸の沖合でドローンを使ったパトロールをおこないました。資格を持つライフセーバーが操縦するドローンは、遊泳区域外の海域の高さ50メートルほどを飛行し、搭載されたスピーカーで遊泳者らに注意を呼びかけるとともに、映像を見ながら異常が無いかを確認しました。この日は、複数のSUPが沖合まで来ていたということですがトラブルは無かったと