20日夜に神戸市中央区磯辺通のマンションで発生した殺人事件で、殺害された女性はマンションの住人の24歳の女性と確認されました。▼「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのような物を持っているのを見た」兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、住人から「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのような物を持っているのを見た」と