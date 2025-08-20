マンチェスター・シティが、イングランド代表DFリコ・ルイスとの契約を延長するようだ。20日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在20歳のリコ・ルイスはマンチェスター・シティの下部組織で育ち、2022年8月にトップチームデビューを果たした。徐々にチームの主力へ成長し、昨季は公式戦43試合に出場して2ゴール5アシストを記録。今季は16日に行われたプレミアリーグ開幕節のウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦