8月20日（水）午後7時すぎ、神戸市中央区磯辺通のマンションで殺人事件が発生。このマンションの6階に住む24歳の女性が、若い男に刃物で刺され死亡しました。男は現在も逃走していて、現場周辺では不安の声が広がっています。兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、住人から「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのような物を持っているのを見た」とい