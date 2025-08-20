陸上男子１００メートルで東京五輪代表の多田修平（２９＝住友電工）が?休養宣言?した。２０日に神奈川・日産スタジアムで行われたトワイライト・ゲームスに出場し、１０秒３２（向かい風０・３メートル）で全体８位に終わった。試合後には「疲労がたまっていた。でも、連戦の人もタイムは出しているので（昨季の右ふくらはぎの）ケガで響いた練習不足がこの連戦に響いてると思う」と唇をかんだ。世界選手権（９月、東京・国立