日本マクドナルドは、ハッピーセットについて、29日から予定していた漫画「ワンピース」のカードの配布を見送ると発表しました。「ハッピーセットの関連施策の見直しの一環」と説明しています。ハッピーセットをめぐっては、「ポケモンカード」を配布した際に、転売目的とみられる大量購入や食品の廃棄が行われ、問題となっていました。