◇セ・リーグ中日2―1阪神（2025年8月20日京セラD）中日先発・大野雄大が「連敗ストッパー」として阪神打線の前に立ちはだかった。先発左腕は6回を6安打1失点の力投。チームの連敗を4で止めた。7月4日のヤクルト戦では今季最長の5連敗を止めるなど、チームが3連敗以上で迎えた先発登板で勝利するのは今季5度目だ。大野は「『ベテランの力で連敗を止めてくれ』と言われていた。良かった」と喜んだ。京セラドーム大阪