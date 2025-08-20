中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は20日の記者会見で、ベッセント米財務長官がメディアの取材に対して、米国は現在の対中関税の状況に満足していると発言したことに関し、米国が中国と共に両国首脳が電話会談で達成した重要な共通認識に基づき、中米経済貿易協議メカニズムを十分に機能させ、平等と尊重、互恵を踏まえた上で前向きな成果を目指すことを希望