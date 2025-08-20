福岡県警嘉麻署は20日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに同日午後3時10分ごろ、京都府警を名乗る人物から「あなたを容疑者として捜査中です」などとかたる不審な電話がかかってきたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。