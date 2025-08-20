◇明治安田J1リーグ第30節神戸1-0広島（2025年8月20日Eピース）神戸が広島に1―0で競り勝った。連敗を「2」で止め、2位浮上。GK前川黛也は4試合ぶりのクリーンシートで貢献した。「前半の終盤は相手にチャンスを作られたけど、そこをゼロ（無失点）で終えられたのが良かった」。吉田孝行監督が振り返ったのは、前半44分のシーンだ。至近距離からの広島MF東のヘディングシュートを左に飛んで渾身のセーブ。数的有利になっ