◆第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（８月２０日、ヨーク競馬場・芝２０５０メートル、良＝６頭立て）ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は日本馬初の快挙には手が届かなかった。バーキャッスルが大逃げを打つなか、大きく離れた２番手を追走する形で直線に入って追い出されたが、失速し、５着に敗れた。０５年ゼンノロブロイ（２着）、１９年シュヴァルグラン（８着）、２４年ドゥレッツァ（