◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節町田３―１Ｇ大阪（２０日・Ｇスタ）Ｇ大阪はアウェーで町田と対戦し、１―３で敗れた。１点ビハインドの後半１６分にＦＷデニス・ヒュメットが同点弾を沈めたが、同３３分にＤＦ林幸多郎に勝ち越し弾を決められると、同４５分にはＰＫからＦＷ西村拓真に決定的な３点目を沈められた。これでチームはリーグ戦３連敗。ポヤトス監督は「前半はボールを動かしながら相手の疲労を蓄積させられた