カーリング女子で２大会連続五輪メダルの吉田知那美（３４）が１９日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスに取り組む姿を公開した。「ピラティスは競技のためだけじゃなくてずっと続けていきたいな。まだ見ぬ四十肩の予防になりそうなので」と綴り、腹筋、背筋の美しさが光るタンクトップ、レギンス姿で汗を掻く姿を投稿した。コメント欄などでは「体が柔らかい！ひとつの運動だけで、さすがメダリスト！と思えるのが凄