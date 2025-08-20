「プロレス・スターダム」（２０日、後楽園ホール）夏のシングル最強を決める５★ＳＴＡＲＧＰの決勝トーナメントが行われ、準々決勝で新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王者・Ｓａｒｅｅｅ（ブルースターズＢ組１位）と渡辺桃（同３位）が激突。渡辺が１５分１３秒、ピーチサンライズでＳａｒｅｅｅを撃破。準決勝（２３日、東京・大田区総合体育館、決勝も）進出を決めた。大ブーイングが鳴り響く聖地に、大歓声に起こり「桃