ボートレースとこなめの「ヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップ」は２０日、予選２日目が行われた。柴田百恵（２５＝静岡）は２日目６Ｒ、３コースからツケマイを決めて１着。タッグを組む１号機は２連率２６％ながら前検から手応えは上々だった。「本体を見てペラもやっていたら、かかりが良くなった。直線は余裕があるわけではないけど、悪くなかった。道中の乗り心地も良かったし、いい方向で調整できたと思う」